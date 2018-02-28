Дипломаты прояснили «кокаиновое дело» в Аргентине

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Развитие «кокаинового дела» в Аргентине вышло на новую ступень. Дипломаты посольства Российской Федерации в Аргентине опровергли множество сообщений появившихся накануне в СМИ.

Не так давно аргентинские журналисты заявляли, что представители российского посольства подключились к расследованию только тогда, когда наркотики были уже обнаружены. Однако представители посольства сообщили, что всё произошло с точностью до наоборот, именно они указали аргентинским правоохранителям об угрозе наркоторговли.

Ранее во многих СМИ Аргентины появлялась информация о том, что самолет, участвовавший в деле о контрабанде наркотиков, принадлежал летному отряду «Россия», однако российские дипломаты отвергли это предположение.

Помимо этого, российским дипломатам крайне не нравится, как СМИ отражают данную ситуацию, обвиняя посольство России в контрабанде четырех сотен килограммов кокаина в Москву. Однако, согласно заявлениям аргентинского правительства, расследование, которое идет с 2016 года, началось после заявления российского посла в органы правопорядка. Тогда обнаружилось, что в школе при посольстве спрятано почти 400 кг кокаина.