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«Кокаиновый самолет» приземлился в Таиланде во время визита Патрушева

Сегодня, 09:07

27 февраля в аэропорту Донымыанг (Бангкок, Таиланд) приземлилось воздушное судно специального летного отряда «Россия» Ил-96-300, более известное как «кокаиновый самолет». Еще недавно находящийся в аргентинском Буэнос-Айресе летательный аппарат прилетел в Таиланд вслед за секретарем СБ России Николаем Патрушевым.

Проведя спецоперацию по предотвращению поставки крупной партии кокаина из Южной Америки в Европу, Ил-96-300 направился в Сочи, после чего оперативно вылетел в Таиланд. Цель прилета воздушного судна специального летного отряда «Россия» в Бангкок не сообщается. Согласно догадкам мировой прессы, миссия «кокаинового самолета» непосредственно связана с прибытием в Таиланд секретаря СБ России Николая Патрушева и арестом скандальной эскортницы Насти Рыбки, называющей себя недостающим звеном в деле о «российском следе».

Отметим, отечественный чиновник успел провести переговоры с местным коллегой, запросив выдать РФ бывшую любовницу миллиардера Олега Дерипаски и ее «секс-гуру» Алекса Лесли.


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