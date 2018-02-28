Настя Рыбка просит помощи у Навального

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Настя Рыбка оказалась в центре крупного политического скандала. Девушка задержана полицией Таиланда до выяснения ее деятельности. Идет речь об экстрадиции в Россию. Представители Рыбки просят помощи у Алексея Навального и подчеркивают сфабрикованность дела против Насти.

Рыбка считает себя недостающим звеном политической головоломки. По ее словам, ей нужна помощь и защита от США. Этот шаг осуществить может ей помочь лишь оппозиционер Алексей Навальный. По последним данным, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) задержали в Таиланде, проводится расследование по не совсем понятным обвинениям.

Девушку и ее соратников Россия просят экстрадировать, поскольку она является фигуранткой громкого криминального дела. Сама же Рыбка считает ее задержание сфабрикованным и сообщает в Instagram о том, что она является «свидетелем и единственным недостающим звеном в связи России с выборами в США, то есть в этой длинной цепочке – Олег Дерипаска, Приходько, Манафорт и Трамп».