Россия требует от Таиланда выдать Настю Рыбку

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Россия просит Таиланд о выдаче Насти Рыбки. Она является источником расследования Алексея Навального. Данное сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram арестованная девушка.

Кроме Насти задержали ещё девять человек в Паттайе. Им всем выдвинуты обвинения в организации незаконных секс-тренингов. Каких-то точных доказательств этого пока нет, тем не менее, недавно в российском консульстве стало известно, что задержанных должны депортировать.

Местная полиция везла эскортницу в каталажке и нарушала при этом все актуальные законы в стране. Как говорит скандалистка, стражи порядка задержали её по требованию Интерпола.

Настя Рыбка утверждает, что сможет показать нужные доказательства участия российской стороны в американских президентских выборах, если она будет освобождена из стен тайской тюрьмы.