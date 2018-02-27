Польский политолог назвал Мацейчука подлецом и негодяем

Вчера, 22:53

Польский политолог Якуб Корейба назвал своего соотечественника подлецом и негодяем. Он предложил тому научиться держать ответ за произнесённые слова.

Политолог Якуб Корейба является частым гостем ток-шоу, проводимых российскими телевизионными каналами. Своего соотечественника Томаша Мацейчука он назвал подлецом и негодяем.

Поляк озвучил мнение, что у каждого должна быть ответственность за все произнесённые им в эфире слова. Таким образом он отреагировал на речь Моцейчука в одной из передач.

Он проинформировал, что после данного шоу у него не осталось сомнений, что критикуемый им коллега и украинские националисты имеют плотную связь. Он обвинил земляка в том, что тот занят разжиганием межнациональной розни.

Корейба сообщил, что Мацейчука он не считает профессионалом и тот в своих выступлениях не может вызывать у него чувства доверия.

Если Мацейчук после встреч с «нациками» хранит у себя дома их грамоты, является признаком того, что он «полный идиот».

Политолог считает, что западная демократия полностью «выродилась», позволяя подобным персонажам принимать участие в публичных дискуссиях по «острой» тематике.

Он полагает, что в Польше подобное является неприемлемым и предоставляет российским властям право разбираться с ним самим. Политолог лишь хочет, чтобы персона Мацейчука не стала в глазах россиян символом Польши.