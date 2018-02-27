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Навальный упрекнул губернатора Тюмени в расточительности

Вчера, 20:59

Алексей Навальный через представителей своего штаба в Тюмени упрекнул местного губернатора, что тот занимается расточительством. Одной из основных тем обвинения стало то, что в регионе VIP-гостей угощают не кабачковой, а красной игрой.

 Помимо того оппозиционеры возмутились тем, что высокие гости из Москвы размещаются не в эконом-классах, а предпочитают загородные шикарные резиденции.

Представители Навального в Тюмени утверждают, что в регионе создана специальная структура, занимающаяся вопросами представительства.

Оппозиционеры сообщают, что она за 5 лет потратила на свою деятельность в тюменском регионе уже больше 300 млн рублей. 65 миллионов из них пришлись на прошлый год.

Согласно обнародованной информации, большинство данных средств предназначалось на содержание большого рекреационного комплекса государственного значения, который является закрытым.

Помимо того, представители тобольской оппозиции сообщили и о наличии в городе, «засекреченной» гостиницы, распределением номеров в которой занимается лично губернатор региона.

Не остались без внимания волонтёров Навального также особняк на берегу Туры и губернаторская егерская база «Вайвалы», а также элитный дом отдых  «Лебяжье».


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