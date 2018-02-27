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Ксения Собчак имитирует рабочую обстановку

Вчера, 20:14

Ксения Собчак поделилась новым снимком в социальной сети Instagram. Кандидат в президенты благодаря предвыборной кампании, стала гораздо ближе к избирателям. Подтверждением этого стало фото «Случай в префектуре».

 Ксения Собчак стала ближе к своим избирателям и в последнее время активно ездит на встречи к россиянам в разные города страны. Телеведущая также не оставляет своих подписчиков в социальной сети Instagram без горячих новостей. Накануне Ксения поделилась специфическим снимком, который подписала звезда особенным выражением: «Сегодня. Случай в префектуре. Ищем исчезнувшего префекта. И решаем вопрос «Учительского дома».

Юзеры отметили оригинальность Собчак и вознаградили за 16 минут 3,5 тыс. отметок «Нравится». В Сети обсуждаемой темой стали хакерские атаки на сайт кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. В Самаре телеведущая встретилась с обманутыми дольщиками.


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