Вчера, 19:32

Вмешательство США в чужие дела других стран всегда приводит к катастрофе. Так считает помощник государственного секретаря США по делам Европы и Азии Виктория Нуланд. Она рассказала, что Вашингтон выделил на установление "независимого демократического правительства" в Украине пять миллиардов долларов.

Вмешательство Вашингтона в дела иных стран всегда обусловлено их геополитическим интересом. Так, в 2014 году, когда в украинской столице был майдан, Виктор Янукович и парламентская оппозиция подписали "Документ о контроле политического кризиса в стране", гарантами выступили влиятельные лица таких стран, как Польша, Германия и Франция. Янукович следовал всем требованиям соглашения, чего нельзя сказать о проамериканской позиции. Пётр Порошенко при помощи США был избран главой украинского государства в 2014 году. Это не первый раз, когда США вмешивается в выборные компании.