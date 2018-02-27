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Балуев объяснил, почему Путин ему доверяет

Вчера, 18:27

Актер Александр Балуев поведал, как он стал доверенным лицом Путина, и почему важно принять участие в выборах президента РФ.

 Недавно Центризбирком произвел регистрацию еще 16 доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента страны, среди которых теперь числится 492 человека. Среди них оказался и актер Александр Балуев.

В своем интервью он сообщил, что решил поддержать данную кандидатуру, так как считает, что Путин является достойным кандидатом на пост главы государства. По его мнению, Владимир Путин является единственным человеком, способным оправдать доверие, и его участие окажет лишь положительное влияние на дальнейшем развитии государства.

Актер считает, что захотеть бойкотировать выборы могут лишь неадекватные люди, и подобный подход абсолютно неверный. Он призывает не поддаваться подобным призывам, обязательно посетить избирательный участок 18 марта, и внести свой голос. Граждане страны должны выразить свое мнение в ходе голосования, ведь это имеет большое значение для дальнейшего развития страны по демократическому пути.


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