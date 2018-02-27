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Песков: Кремль не следит за «кокаиновым делом»

Вчера, 17:41

Дмитрий Песков заявил, что следить за «кокаиновым делом», это прерогатива не Кремля, а МИД.

 Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на вопросы журналистов о «кокаиновом деле» ответил, что Кремль не следит за развитием данного дела, этим должны заниматься в Министерстве иностранных дел, которые и предоставили все необходимые сведения.

Напомним, что 22 февраля спецслужбы из РФ и Аргентины пресекли отправку 389 килограмм наркотических веществ в столицу России. В ходе проведения спецоперации, в Москве задержали Владимира Калмыкова и Иштимура Худжамова, которые прибыли для того, чтобы забрать чемоданы с кокаином. После, еще двое злоумышленников были задержаны на территории Аргентины.

Недавно российский посол в Аргентине опроверг сведения о попытке перевоза партии запрещенных веществ из аэропорта Буэнос-Айреса как дипломатическую почту, на российском лайнере, предназначенном для перевозки первых лиц государства.


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