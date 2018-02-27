VistaNews.ru


Борис Титов предложил каждые 12 лет менять столицу России

Вчера, 17:32

Борис Титов, занимающий должность омбудсмена при президенте России по защите прав предпринимателей, предложил каждые 12 лет менять столицу страны. Согласно мнению эксперта, далеко шагнувшие в развитии IT-технологии позволят практически неощутимо для экономики и граждан варьировать главный город страны.

Главным преимуществом регулярного переноса столицы Борис Титов назвал ускоренное развитие экономической ситуации в различных регионах России. Варьирование главного города страны каждые 12 лет омбудсмен при президенте России по защите прав предпринимателей пояснил длительностью двух президентских сроков.

IT-технологии, которые в современном мире не привязаны к месту, позволят практически неощутимо для экономики и граждан варьировать главный город страны, подытожил Титов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.