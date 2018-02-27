Борис Титов предложил каждые 12 лет менять столицу России

Вчера, 17:32

Борис Титов, занимающий должность омбудсмена при президенте России по защите прав предпринимателей, предложил каждые 12 лет менять столицу страны. Согласно мнению эксперта, далеко шагнувшие в развитии IT-технологии позволят практически неощутимо для экономики и граждан варьировать главный город страны.

Главным преимуществом регулярного переноса столицы Борис Титов назвал ускоренное развитие экономической ситуации в различных регионах России. Варьирование главного города страны каждые 12 лет омбудсмен при президенте России по защите прав предпринимателей пояснил длительностью двух президентских сроков.

IT-технологии, которые в современном мире не привязаны к месту, позволят практически неощутимо для экономики и граждан варьировать главный город страны, подытожил Титов.