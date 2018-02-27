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Настя Рыбка вышла в прямой эфир из тайской каталажки

Вчера, 17:17

Скандально известная элитная эскортница Настя Рыбка, прославившаяся на всю страну сексуальными связями с миллиардером Олегом Дерипаской, обратилась к американским СМИ с просьбой о помощи. Взамен арестованная в Таиланде скандалистка пообещала предоставить секретные сведения о «российском следе» в американских выборах.

Ранее Настя Рыбка вышла в прямой эфир в своем Instagram-аккаунте из Таиланда. Местные правоохранители везли эскортницу в каталажку, нарушив все действующие законы в стране. По словам скандалистки, полиция задержала ее по приказу Интерпола. Опасаясь за свою жизнь и свободу, Рыбка попросила помощи у американских спецслужб, назвав себя «недостающим звеном» в цепи разбирательств вокруг скандала о якобы «российском следе» в американских выборах. Готовым прийти на подмогу журналистам и представителям спецслужб США эскортница пообещала рассказать все секретные сведения.

Отметим, вместе с бывшей любовницей миллиардера Олега Дерипаски арестовали и ее «секс-наставника» Алекса Лесли. Официальная причина задержания – проведение незаконного секс-тренинга.


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