Вчера, 17:00

Политолог Руслан Осташко сообщил, что его польский коллега, задержанный 27 февраля, Томаш Мацейчук никогда не держал в секрете свои националистические взгляды и даже рассказывал о том, как стрелял на Украине.

По словам политолога, Мацейчук имеет богатый архив видео с той самой стрельбы на Украине. Исходя из его националистических убеждений, вполне можно понять, в сторону каких солдат были произведены выстрелы. При этом он также неоднократно публиковал видео, в которых всячески оскорблял россиян.

Также Осташко подтвердил информацию о том, что Мацейчук действительно нецензурно выражался по поводу России, ее граждан, а также снимал на видео процесс сжигания российского флага, который позже опубликовал в Сети.