В Госдуме «уже устали» от обещанных санкций США

Сегодня, 12:32

Политики Госдумы прокомментировали очередное заявление главы Министерства финансов США Стивена Мнучина. Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа «уже устал» от обещанных санкций американских коллег.

Минфин США предупредил Россию о введении новых санкций. Известно, что через месяц новые ограничения вступят в силу. Однако политики Государственной Думы сделали свои выводы и соответствующие заявления. Депутат Алексей Чепа подчеркнул в своем выступлении, что все уже устали от этих заявлений и угроз со стороны Соединенных Штатов.

«Мы видели санкции, которые будут относительно того секретного списка, который якобы был озвучен в конгрессе», - сообщил Алексей Чепа.

Такое не корректное поведение США может быть расценено как рычаг влияния на ситуацию проведения и итогов выборов президента РФ в марте 2018 года. Официального ответа от США не последовало. Депутаты Госдумы надеяться на завершения необъективных «санкций» и отсутствие возможного вмешательства в избирательный процесс в 2018 году.