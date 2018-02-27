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Уругвай присоединился к расследованию дела о контрабанде кокаина из Аргентины в РФ. В МВД данного государства предполагают, что их страна могла участвовать в качестве промежуточного пункта.

Некоторые основания для подобного предположения у уругвайских правоохранителей имеются. Один из тех, кто доставил кокаин в посольство РФ в Аргентине, упоминал Уругвай в ходе перехваченных телефонных переговоров.

По данным ряда источников, это произошло во время общения Ивана Близнюка и Александра Чикало.

В то же время глава МВД Уругвая отметил, что отсутствует официальное подтверждение, что маршрут следования наркотиков проходил через Москву.

Аналогичное ведомство Аргентины также подтвердило, что занимается проверкой уругвайского следа в данной крупной поставке. Это следует из того, что подозреваемые дипломаты до того, как перевестись в Аргентину, работали в Уругвае.

Следствие полагает, что Александр Ковальчук, находящийся в розыске, мог до этого не реже, чем дважды, удачно переправить подобные партии наркотиков в Россию.

В декабре 2016 года в школе, находящейся при посольстве РФ в Аргентине, обнаружили 12 чемоданов, в которых было 389 килограммов кокаина. Его заменили на муку и стали ждать «отправителя». Через год в Москве удалось задержать трёх фигурантов дела.