Сегодня, 11:09

РФ зафиксировала за сутки 16 нарушений перемирия в Сирии. Согласно данным наблюдателей, это произошло в Алеппо, Латакии и Дамаске.

Более всего перестрелок в деэскалационных зонах произошло в Дамаске. Там режим прекращения огня нарушался за сутки 6 раз.

В Латакии и Алеппо также стреляли, но не столь часто и интенсивно. Данные турецких наблюдателей в части Дамаска существенно отличаются. Они зафиксировали лишь три случая стрельбы. В то же время они сообщают об одном подобном инциденте в Идлибе.

Стрельба велась беспорядочно. Для неё применялись стрелковое оружие и миномёты.

Представители Минобороны РФ, в целом, оценивают обстановку в деэскалационных зонах как стабильную.

За прошедшие сутки для населения Дейр-Эз-Зора доставлено продовольствие с общим весом 1,9 тонны. 65 человек получили необходимую медицинскую помощь.

Также российские военные проинформировали, что за истекший день к режиму перемирия присоединились ряд населённых пунктов в Хаме и Идлибе. Их общее количество, таким образом, возросло до 2396.

В то же время в количестве вооружённых формирований, прекративших боевые действия, изменений не произошло. Их, как и ранее, 234.