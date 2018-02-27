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Власти РФ собираются подарить россиянам iPhoneX за участие в выборах

Сегодня, 09:31

18 марта в России состоятся президентские выборы, а правительство страны все еще не знает как улучшить явку избирателей. Дабы заманить россиян на участки, власти намереваются организовать селфи-конкурс, в котором разыграются 100 смартфонов iPhoneX.

Накануне правительство РФ запустило резонансную акцию «Фото на выборах». Желающим принять в ней участие россиянам предлагается придти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата, сделав соответствующее селфи. Далее, если повезет, поставивший галочку гражданин может выиграть 1 из 100 американских смартфонов iPhone X, который в магазинах техники стоит около 80 тысяч рублей.

Конкурс «Фото на выборах» пройдет абсолютно во всех российских регионах. Инициатива правительства подверглась жесткой критике со стороны не поддерживающих его россиян. Возмущенные граждане уверены, оригинальной «заманухой» Кремль лишь пытается создать необходимую для признания выборов действительными явку избирателей.


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