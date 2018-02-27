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В Новосибирске привлек внимание неубранный сугроб с надписью «Навальный»

Сегодня, 09:20

В городах России стартовал необъявленный анонимный флешмоб. Его суть в написании надписи «Навальный» на сугробах снега. В Новосибирске привлек внимание такой «шедевр», однако его уборкой никто не озабочен.

В Новосибирске коммунальные службы не вмешиваются в политику. Такой вывод сделали для себя горожане после того, как увидели большой снежный неубранный сугроб с надписью «Навальный» утром 27 февраля на 1-м Мочищенском шоссе. Авторы «шедевра» неизвестны и люди теперь имеют возможность лицезреть надпись каждый день, поскольку представители коммунальных служб политический сугроб игнорируют.

Ранее сообщалось, что такие же сугробы появлялись и в других городах. Москвичи, саратовцы, омичи делились сделанными фотофактами в социальных сетях.


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