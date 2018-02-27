Американские СМИ назвали российский «Терминатор 2» мощнейшей машиной

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Американское информационное издание The National Interest недавно опубликовало статью. В ней корреспондент называет дедушку «Терминатора 2», который был создан на основе советского «Объекта 781», мощнейшей машиной.

Автор данной публикации считает, что «Терминаторы 2» обладают современным вооружением и именно благодаря этому могут провести хорошую противотанковую оборону.

В статье, которая рассказывала об отправке «Терминатора 2» в Сирию, рассматривалась эффективность этой боевой машины в данном государстве. В ней также уточняется, что главным недостатком «Терминатора 2» была его огромная стоимость модернизации уже давно устаревшего советского «Объекта 781», который выпускали ещё в середине 80-х.

Перспективы «Терминатора 2» ещё предстоит выяснить в Сирии. Однако российский военный аналитик уже успел отметить, как указано в статье, что, хотя данная машина дешевле и легче, но она не такая мощная по сравнению со своим предшественником. «Терминатор 2» может стрелять только по одной цели за раз, в то время, как «Терминатор» сразу мог «снять» три цели.

Специалист добавляет, что данная машина имеет достоинства и недостатки. Россия подобно Израилю постоянно модернизирует старую технику вместо создания новой. Что касается поля боя, то «Терминатор 2» обладает ракетами и малогабаритной пушкой, поэтому может быть полезен для захвата пехоты врага. Но с другой стороны, это танк, который танком не является, поэтому возникнут тактические осложнение во время битвы.