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National Interest указал на "серьёзную проблему" армии США

Сегодня, 08:23

National Interest рассказал про "серьёзную проблему" американской армии. Журнал считает, что она слишком уж зависима от элитных отрядов.

По причине своей известности, они, как поясняют издания, должны выполнять работу, которая не входит в их обязанности. В ходе этого снижается качество выполнения операций, за которые несут ответственность вышеупомянутые подразделения, в частности, ими являются "Морские котики" и "Зелёные береты". Как заявили множество военачальников, повышенный статус данных подразделений подрывает авторитет других. Специалисты National Interest призывают Пентагон переосмыслить подход применения военных сил.

"США нужно снова начать использовать концепцию всех разрешённых военных возможностей и задействовать необходимое подразделение в отдельно взятом случае", - написал журнал.


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