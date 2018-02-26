США выдвигает обвинения России в несоблюдении ДРСМД

Вчера, 22:40

Министерство иностранных дел РФ посоветовало НАТО быть более сдержанными в выдвижении обвинений по поводу несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По крайней мере, до того, как альянс не даст оценку действиям США.

В начале месяца в Брюсселе была проведена встреча министров обороны стран НАТО, на которой обсуждалась тема «российской угрозы». Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД и проводит ядерные учения.

Эксперты говорят, что инициатором таких обвинений является США, которых не устраивают отдельные пункты договора, и они пытаются разными способами их обойти.

В ведомстве МИД заявили, что высказывания в сторону России, по сути, воспроизводят антироссийскую политику США.

В российском департаменте подчеркнули, что если руководство альянса начало выдвигать обвинения, то необходимо подкрепить их доказательствами. А таковых обнаружить пока что не удалось.