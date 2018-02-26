Вчера, 20:32

Новый самолет отряда «Россия» оказался лайнером из «кокаинового дела», что выяснилось после сравнения бортовых номеров.

Бортовой номер самолета Ил-96 летного отряда «Россия» совпал с номерным знаком лайнера, который учувствовал в специальной операции по ликвидации пути поставок наркотических вещество из Аргентины в Российскую Федерацию. Ил-96 специального летного отряда предназначен для транспортировки первых лиц России.

На фото- и видеоматериалах от аргентинской жандармерии виден номерной знак лайнера, в который наркодилеры загрузили чемоданы с 396 кг кокаина. Отчетливо различим бортовой номер 96023. Известно, что самолет с таким же номером в 2016 году получил ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия», который был предназначен для перевозки важных персон. По информации от министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич известно, что в декабре 2017 года партия наркотика была отправлена на лайнере российского правительства как дипломатический груз. Установлено также, что 6 декабря предыдущего года в Буэнос-Айресе был Ил-96 с номером 96023, который на следующий день полетел в Кабо-Верде, а оттуда в Москву.

Однако Елена Крылова из управления делами президента сообщила, что данная информация ошибочна, ведь данное авиатранспортное средство предназначено лишь для перевозки некоторых высших лиц государства, доступ к нему ограничен.