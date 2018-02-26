Аксенов: Идея украинского правительства относительно Крыма - маразм

Вчера, 18:50

Сергей Аксенов выразился с насмешкой над представителями украинской власти в Киеве. Причиной этого стала идея назначить 26 февраля государственным Днем сопротивления оккупации Крыма.

Недавнее заявление замминистра информационной политики Украины Эмины Джапаровой шокировало самого главу Крыма Сергея Аксенова. В парламент поступило предложение ввести новую государственную дату – 26 февраля, и назвать этот день Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Сергей Аксенов отказался самостоятельно комментировать такую идею, назвав все сказанное настоящим маразмом. Он подчеркнул, что украинское правительство состоит из совершенно неадекватных людей, нормальных там уже не осталось. К тому же он заверил, что Крым никто не оккупировал, он просто вернулся там, где его Родина и основанием для этого стал референдум 2014 года.