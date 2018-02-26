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Стоцкая попала в список «Миротворца» из-за концерта в Донецке

Вчера, 18:38

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая попала в список «Миротворца» из-за концерта на 23 февраля, который она провела в оккупированном Донецке перед незаконными военными формированиями. Отмечается, как сообщают очевидцы, сами сепаратисты после выступления отбирали у зрителей телефоны и требовали удалить фото и видеоматериалы, чтобы скрыть сам факт проведения концерта Стоцкой.

Согласно полученной информации, Анастасия Стоцкая выступала в оккупированном Донецке 24 февраля. Концерт был приурочен к российскому празднику Дню защитника Отечества.

На официальной странице проекта «Миротворец» в Facebook сообщается, что после мероприятия у зрителей проверяли телефоны на наличие в них фото и видеоматериалов. Когда же их находили – просили удалить, чтобы скрыть сам факт посещения Стоцкой Донецка.

Кроме этого, о выступлении певицы даже не сообщалось в подконтрольной сепаратистам прессе. Хотя последняя рекламировала приезд в город Дениса Майданова и Александра Буйнова.


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