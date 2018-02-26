Стало известно, кто пользуется «секретными телефонами Минобороны»

Вчера, 18:20

Журналистам стало известно, кому доступны и кто использует устройства М-633С («Шмель»), предназначенные для осуществления зашифрованных телефонных разговоров посредством GSM-сетей. Как выяснилось, среди обладателей «секретных телефонов Минобороны» числятся не только военные и сотрудники силовых ведомств, но и губернаторы, чиновники и даже топ-менеджеры крупных госкорпораций.

В 2010 году первую партию девайсов у научно-технического центра «Атлас» заказало Минобороны России. Устройство связи предназначалось для использования офицерами, имеющими доступ к гостайне по форме «Особой важности». В 2014 году начались массовые закупки и тогда же телефоны начали массово распространяться среди чиновников и высокопоставленных сотрудников прочих ведомств. В данный момент их используют губернаторы, силовики, менеджеры «Газпрома», «Ростеха» и «Росатома».

Стоимость одного экземпляра М-633С - 140 тысяч рублей. Девайс имеет скромный функционал и поддерживает SIM-карты только двух операторов т: МТС и «Мегафона».