Волонтеры РФ возмущены докладом «Голоса»

Вчера, 17:53

Недавно кампания «Голос», поддерживающая справедливые выборы, написала доклад, где речь идет о том, что собрание подписей в поддержку Путина, который баллотируется в президенты РФ, финансировалось не с помощью финансов из фонда избирателей, а с помощью финансовых средств государства.

«Голос» сделал такой вывод после того, как проанализировал работу общественной кампании РФ «Волонтеры Победы». Для доказательства, были приведены факты получения финансовой поддержки от государства, а также то, что кампания Путина находится в зданиях государства. Можно сделать вывод, что государственные зaконы «Об основных принципах избирательных прав и права на участие в выборах» и «О выборах президента России», которые не разрешают «бесплатное или по неоправданным ценам» оказание различных услуг, в данном случае не соблюдаются.

Активисты волонтерской кампании высказали свое неодобрение в сторону обвинений, ведь в докладе речь идет о том, что гос.бюджет и правда финансирует кампанию президента, однако все выделенные деньги идут на «Волонтеров Победы». По словам самих активистов движения, они собирали подписи выступая юридическими лицами. Это была конкретная инициатива некоторых участников кампании.