У Алексея Навального не получится вернуть свою партию

Вчера, 16:47

Известный блогер и политик-оппозиционер Алексей Навальный собирается продолжать пытаться зарегистрировать партию. Но сделать это под наименованием «Партия прогресса» у него не получится. А всё дело в том, что экс-соратник Навального Виталий Серуканов просто украл название.

Стоит пояснить, что в 2013 году Навальный стал главой «Партии Прогресса». Официально её зарегистрировали, начиная с февраля 2014 года и заканчивая апрелем 2015 года. Однако после этого Минюст решил отозвать регистрацию под выдуманными предлогами, якобы Навальный нарушил опять какие-то правила. После этого политик целых шесть раз старался пройти повторную регистрацию, но ему это не давали сделать.

Затем 22 января поступила информация, что экс-соратник Навального Виталий Серуканов решил официально создать партию с аналогичным названием «Партия прогресса». Сам же Навальный к ней никакого никак не относится.

Случилось всё после того, как Серуканов обвинил оппозиционера в том, что он недостаточно боролся за право участвовать в выборах-2018 и вообще «пустил на помойку» всю избирательную кампанию. Поэтому юрист и покинул штаб Навального и решил подать бумаги в Минюст для преобразования партии «Гражданская позиция» в «Партию прогресса», используя при этом всю символику оригинальной политической силы.