Дуда заявил о желании поляков наладить отношения с украинцами

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Польский глава Андрей Дуда заявил, что граждане Польши хотят наладить отношение с украинцами, а сами государства нуждаются в поддержке отношений.

Такое заявление Дуда выдвинул во время своего визита в село Гута Пеняцкая, которое расположено во Львовской области Украины. Именно здесь во времена ВОВ убили сотни поляков и евреев.

На выступлении возле мемориала, которое было установлено в память сожженных жителей села в 1944, польский лидер заявил, что Украина и Польша должны стать сильными и безопасным, но для этого им нужно объединиться. К тому же, поляки совершенно положительно настроены на поддержку хороших отношений с украинцами.