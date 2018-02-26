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ЛНР не приняла "хорватский план" решения конфликта на Донбассе

Сегодня, 11:21

Луганская народная республика не приняла "хорватский план" решения конфликтной ситуации на Донбассе.

По словам представителя ЛНР Родиона Мирошника, силовые варианты решения донбасского конфликта были подвержены жесткой критике. Он считает неправильным подобные заявления замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, назвав данный факт парадоксальным. Ведь Грымчак по своей должности обязан способствовать восстановлению перемирию на конфликтующих территориях, которые неподвластны государству.
К тому же, как утверждает Мирошник, данный план захвата будет неудачным для украинской столицы.


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