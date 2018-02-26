Российский фигурист не пошел на закрытие ОИ из-за запрета флага

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Российский фигурист Владимир Морозов не явился на закрытие Олимпийских Игр по причине запрета проводить шествие под российским флагом.

По словам серебрянного призера ОИ-2018, он изначально заявил, что пойдет на церемонию закрытия при условии разрешения пройти под российским флагом. Однако запрет никто не снял, поэтому фигурист сдержал свое слово и не явился на закрытие.

Как известно, для российских спортсменов эти Игры были сложными в том плане, что изначально им разрешили выступать лишь при условии, что вместо российского будет нейтральный флаг, обвиняли в употреблении допинговых веществ, а также отстранили Олимпийский комитет до конца Олимпиады.