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Российский фигурист не пошел на закрытие ОИ из-за запрета флага

Сегодня, 10:38

Российский фигурист Владимир Морозов не явился на закрытие Олимпийских Игр по причине запрета проводить шествие под российским флагом.

По словам серебрянного призера ОИ-2018, он изначально заявил, что пойдет на церемонию закрытия при условии разрешения пройти под российским флагом. Однако запрет никто не снял, поэтому фигурист сдержал свое слово и не явился на закрытие.
Как известно, для российских спортсменов эти Игры были сложными в том плане, что изначально им разрешили выступать лишь при условии, что вместо российского будет нейтральный флаг, обвиняли в употреблении допинговых веществ, а также отстранили Олимпийский комитет до конца Олимпиады.


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