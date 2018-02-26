Сирийская оппозиция надеется на помощь РФ в восстановлении страны

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Военные действия на территории Сирии возобновились с новой силой. Сирийские оппозиционеры надеются на поддержку России в возобновлении мира.

В последние несколько дней террористы «Исламского государства»* (организация запрещена на территории РФ) активизировали свои действия в Сирии, что привело к новым разрушениям и человеческим жертвам. Лидер сирийской оппозиции Ранда Кассис сообщил, что его соратники рассчитывают только на помощь России в возобновлении мира в стране.

По мнению оппозиционера, только РФ сможет выступить гарантом политического урегулирования конфликта, который развивается в Сирии. Москва уже приложила большие усилия и помогла сирийскому народу не только в гуманитарном плане, но и оказала военную поддержку. Особые надежды возлагаются на договоренности, которые были достигнуты на январском конгрессе в Сочи, где проходили переговоры между сирийскими политическими силами.

Напомним, что Россия с 2015 года участвует в военной операции в Сирии. Такая помощь привела к полному разгрому террористических формирований, а в конце 2017 года Путин подписал указ о выводе российских войск из Сирии.