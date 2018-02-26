VistaNews.ru


Сирийская оппозиция надеется на помощь РФ в восстановлении страны

Сегодня, 09:33

Военные действия на территории Сирии возобновились с новой силой. Сирийские оппозиционеры надеются на поддержку России в возобновлении мира.

В последние несколько дней террористы «Исламского государства»* (организация запрещена на территории РФ) активизировали свои действия в Сирии, что привело к новым разрушениям и человеческим жертвам. Лидер сирийской оппозиции Ранда Кассис сообщил, что его соратники рассчитывают только на помощь России в возобновлении мира в стране.

По мнению оппозиционера, только РФ сможет выступить гарантом политического урегулирования конфликта, который развивается в Сирии. Москва уже приложила большие усилия и помогла сирийскому народу не только в гуманитарном плане, но и оказала военную поддержку. Особые надежды возлагаются на договоренности, которые были достигнуты на январском конгрессе в Сочи, где проходили переговоры между сирийскими политическими силами.

Напомним, что Россия с 2015 года участвует в военной операции в Сирии. Такая помощь привела к полному разгрому террористических формирований, а в конце 2017 года Путин подписал указ о выводе российских войск из Сирии.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.