Эксперты: На Ближнем Востоке может начаться большая война в 2019 году

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Уже в 2019 году между Израилем и Ираном может начаться война. Такое мнение высказали эксперты The National Interest, анализируя ситуацию, которая складывается в регионе.

Ситуация, которая в последние месяцы складывается на Ближнем Востоке, дает очень тревожные сигналы общественности. Многие эксперты, анализируя отношения между Израилем и Ираном прогнозируют, что уже в 2019 году может разразиться новый военный конфликт, который затронет все соседние страны.

Такого мнения придерживаются и журналисты издания The National Interest, которые проводят уже не первый год мониторинг взаимоотношений между этими двумя странами. Также к таким выводам приводят и активные действия Тегерана в регионе, внутренние проблемы, которые существуют в Иране.

Некоторые аналитики уверенны, что война уже началась, и подтверждением этому являются первые столкновения, которые произошли между армией Израиля и Ирана. Далее ситуация будет только усугубляться.

Напомним, что в феврале текущего года израильские военные перехватили беспилотник, летевший со стороны Ирана, на что в ответ был нанесен удар израильской армией.