МИД: НАТО прекратило сотрудничество с РФ по военной линии

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МИД РФ проинформировало, что НАТО прекратило сотрудничество с Россией по военной линии. Сообщение сделал Александр Грушко, являющийся заместителем главы ведомства.

Со слов замминистра, НАТО продолжает усиление своего восточного фланга против угрозы, которой не существует. Альянс прекратил осуществление практического сотрудничества с РФ в сферах, интересующих обе стороны.

Также Грушко поведал об остановке мероприятий, необходимых для подготовки проведения очередного Совета РФ – НАТО. В последний раз он проводился в июле 2017 года.

Перед этим глава НАТО заявлял о важности проведения дальнейшего диалога с Россией. С таким заявлением Столтенберг выступил в Мюнхене, когда там проводилась конференция по безопасности.

Грушко отметил, что руководство Альянса многое декларирует, но ничего не делает для восстановления нормальных отношений с РФ по линии, касающейся военной части.

Помимо того он сообщил, на сегодняшний день ни одной организации не под силу обеспечить собственную безопасность. Это возможно лишь через проведение равноправного сотрудничества всех ключевых мировых игроков, в число которых входит и РФ.