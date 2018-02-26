VistaNews.ru


Леонид Слуцкий: "Россия стремится к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии"

Сегодня, 03:57

Россия поддержала резолюцию СБ ООН о 30-дневном прекращении огня в Сирии и это является ярким свидетельством того, что наша страна стремится к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сегодня заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
– Россия поддержала резолюцию 2401 о перемирии в Сирии. И это однозначно свидетельствует о нашем стремлении к достижению скорейшего урегулирования в САР, какие бы обвинения кто-то ни пытался нам предъявить, – отметил политик.
Он также добавил, что резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов.
– История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств, – добавил Леонид Слуцкий.
Резолюция единогласно была принята в минувшую субботу. В документе отмечается, что 30-дневное перемирие необходимо для оказания населению Сирии гуманитарной помощи. Перемирие должно начаться «без промедления». Добавим, что в первой версии документа речь шла о том, что режим прекращения огня начнет действовать спустя 72 часа после того, как Совбез примет решение.

 

 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.