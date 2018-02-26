Леонид Слуцкий: "Россия стремится к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии"

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Россия поддержала резолюцию СБ ООН о 30-дневном прекращении огня в Сирии и это является ярким свидетельством того, что наша страна стремится к скорейшему урегулированию конфликта в Сирии. Об этом сегодня заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

– Россия поддержала резолюцию 2401 о перемирии в Сирии. И это однозначно свидетельствует о нашем стремлении к достижению скорейшего урегулирования в САР, какие бы обвинения кто-то ни пытался нам предъявить, – отметил политик.

Он также добавил, что резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов.

– История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств, – добавил Леонид Слуцкий.

Резолюция единогласно была принята в минувшую субботу. В документе отмечается, что 30-дневное перемирие необходимо для оказания населению Сирии гуманитарной помощи. Перемирие должно начаться «без промедления». Добавим, что в первой версии документа речь шла о том, что режим прекращения огня начнет действовать спустя 72 часа после того, как Совбез примет решение.