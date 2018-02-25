Захарова: Авторы последних заявлений из США – комики

Вчера, 21:33

Захарова, официально представляющая МИД, сообщила, что авторы последних заявлений, исходящих из США – это комики. Такое заявление она сделала при интервью для СМИ.

Захарова сообщила, именно подобное впечатление у неё создалось после того, как в США появились публикации последних заявлений и концепций, автором которых, она полагает, является Джим Керри.

Женщина-политик полагает, обвинение для 13 граждан РФ в том, что они оказывали влияние на выборы в США, является просто «смешным» со стороны такого государства.

Захарова проинформировала, что подобные заявления, делаемые со стороны США, могут осуществляться лишь комиками, что, действительно, является очень смешным.

Политик считает, это является свидетельством политического кризиса в США.