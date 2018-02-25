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СМИ: Террористы готовят химические атаки в Восточной Гуте

Вчера, 18:49

На информационном портале Damascus Now появилась информация о том, что террористы готовят химические атаки и провокации в Восточной Гуте. Таким образом, они якобы хотят дать основания для ряда крупных стран и международных организаций выступить к Дамаску с обвинениями в совершении преступлений против мирных людей.

Как говорится в сообщении, главная цель ополченцев в Восточной Гуте устроить провокации, которые якобы были в апреле прошедшего года в Хан-Шейхуне.

Информационное агентство в данном довольно-таки крупном и серьёзном заявлении ссылается на «репетиции» съёмочного процесса, которые кто-то видел, «Белых касок». Считается, что они якобы отрабатывают действия, похожие на те, которые совершаются при оказании помощи пострадавшим от газовой атаки. Однако это просто заявление со стороны СМИ, никаких доказательств, подтверждающих их предположения, не существует.

Стоит напомнить, что ополченцы Восточной Гуты уже не раз заявляли, что законные правительственные силы совершали химические атаки не только на незаконные военные формирования, но и на местных мирных граждан. Подтверждениями этому служили предоставленные видеозаписи.


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