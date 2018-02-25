На Донбасс прибыл эшелон с оружием и военной техникой для ВСУ

Вчера, 18:23

На Донбассе зафиксировали прибытие железнодорожного эшелона с дополнительным оружием и военной техникой для подразделений ВСУ.

Андрей Марочко, сотрудник Народной милиции ЛНР, рассказал, что 23 февраля на ж/д станцию в районе Артемовска прибыл эшелон с военной техникой и вооружением, которые предназначены для полной комплектации подразделений 54-й бригады ВСУ. Среди поставленного вооружения были 2 БМ-21"Град», а также 3 самоходные полковые гаубицы 2С1 "Гвоздика" со 122 мм калибром.

Он сообщил, что власти в Киеве все еще видят только силовой способ устранения конфликтной ситуации в юго-восточной части страны, поэтому продолжают перегруппировывать войска, и усиливают ВСУ на линии фронта. По данным подразделения, провели усиление командования еще одним взводом военнослужащих, а также двумя БМП-1 в районе Новозвановки.

На протяжении нескольких недель все части ВСУ на Донбассе пополняют людьми и дополнительной техникой, проходят массовые учения для усовершенствования навыка взаимодействия на широком фронте. Это связано со вступлением в Украине нового закона, согласно которому президент страны может использовать ВСУ на территории Донбасса в полном объеме.