МИД РФ обещает пресекать попытки срыва политического процесса в Сирии

Вчера, 18:15

Сегодня МИД РФ во время комментирования, принятой Советом безопасности ООН резолюции 2401 о 30-дневном прекращении огня по всей Сирии, заявил, что Россия обещает пресечь любые попытки срыва политического процесса в государстве.

В сообщении ведомства сказано, что Кремль пошёл на принятие данной резолюции, однако он намерен пресечь попытки разжигать антисирийскую «истерию» и пустить «под откос» процесс политического урегулирования в Сирии. МИД РФ готово сотрудничать со всеми сторонами, для скорейшего урегулирования военного конфликта на территории САР.

При этом, как указывается в резолюции СБ ООН 2401, документ не запрещает проведение военных операций против террористов из ИГИЛ*, «Аль-Каиды»* и других организаций, связанных с ними. Кроме этого, также отдельной главой прописана тяжёлая гуманитарная ситуация в ряде регионов и лагере для вынужденных переселенцев. Поэтому ООН намеревается в течении перемирия улучшить ситуацию по данному вопросу, доставив в Сирию всё необходимое – одежду, еду, медикаменты и так далее.