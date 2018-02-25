Захарова: Запрет флага России на ОИ-2018 влияет на самосознание россиян

Вчера, 16:53

Самосознание россиян укрепляется на фоне всяческих запретов, считает Мария Захарова. Подобным образом официальный представитель российского МИД отреагировала на запрет Исполкома МОК на использование делегацией Олимпийских атлетов из России национальной символики РФ в рамках ОИ-2018.

По мнению Захаровой, в МОК намеревались «испортить русским праздник» подобными решениями, но на деле оказалось, что чем сильнее запрет, тем сильнее самосознание россиян. Дипломат надеется, что в международной организации подобным образом ошибаться будут и дальше, позволяя тем самым российскому народу ещё больше сплотиться.

Напомним, ранее в Южной Корее прошла церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Вопреки прогнозам многих экспертов, Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам нести на мероприятии флаг России.