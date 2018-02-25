Израильский спутник зафиксировал на территории Сирии российские Су-57

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Израильский спутник EROS-B зафиксировал базирующиеся на территории Сирии российские истребители Су-57 на российской авиабазе Хмеймим.

Израильская компания Imagesat International опубликовала фотографии авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых, вероятнее всего, запечатлена база новых российских самолетов Су-57. Два истребителя стояли неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Данные фото со спутника EROS-B подтверждают сведения о прибытии российской техники на территорию Сирии. В публикации, со ссылкой на разведку Израиля отмечается, что истребители Су-57 пока работают в ограниченном режиме, и не готовы к полноценному функционированию, поэтому, вероятнее всего, в ближневосточной стране их просто будут испытывать в реальных условиях.

Самолет Су-57 является первым российским истребителем пятого поколения, мало заметный для систем противника, обладающий большой маневренностью и способностью двигаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа.