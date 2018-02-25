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Боевые самолёты ВКС РФ атаковали боевиков на севере сирийской провинции Хама. Удару подверглись последние районы, контролируемые террористами, входящими в группировку «Джейш Аль-Изза» (запрещена в РФ).

Целью авиаударов было окончательное освобождение Хамы от боевиков, которые ещё находятся на её северных территориях. После этого, согласно сообщению, распространённому руководством сирийской армии, Алеппо и Хаму удалось полностью взять под правительственный контроль.

Согласно предоставленной информации, это считается стратегическим успехом. Большинство боевиков из самых крупных террористических группировок уже уничтожено. Теперь они не способны к масштабным действиям.

Владимир Путин ранее уже отмечал, что российское вооружение показало в Сирии своё преимущество в борьбе с террористами, чья экипировка была очень неплоха.

В борьбе с ними впервые прошло своё боевое испытание высокоточное оружие, действующее с большой дальности. Оно показало, что является эффективным и надёжным.