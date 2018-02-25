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Киев напугало «единое военное формирование Белоруссии и РФ

Сегодня, 08:37

Официальный Киев напугало «единое формирование Белоруссии и РФ. Такую реакцию продемонстрировал Порошенко после предложения о направлении белорусских миротворцев в зону конфликта на Донбассе.

Украинский президент в очередной раз сообщил о нежелании видеть белорусских миротворцев в зоне конфликта на Донбассе. На этот раз с таким предложением к нему обратился при встрече Станислав Шушкевич, ранее возглавлявший ВС Белоруссии.

Экс-спикер проинформировал, что украинский президент категорически против того, чтоб в зоне разграничения появились миротворцы из Белоруссии. Он аргументирует это тем, что на Украине не должны находиться солдаты, представляющие страну – союзника «агрессора».

Шушкевич в своём интервью процитировал мнение Порошенко о том, что у Белоруссии, ввиду наличия Союзного государства с Россией, фактически, единое с ней военное формирование.


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