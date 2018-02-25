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В Японии считают приоритетной закупку F-35 из-за активности Китая и России

Сегодня, 00:04

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра рассказал о приоритетных задачах Японии. По мнению властей, закупка F-35 обрела важность из-за активности Китая и России.

Ицунори Онодэра сообщил, что Япония будет придерживаться политического суверенитета в вопросе противостояния по курильскому вопросу. Политик подчеркнул важность приобретения на вооружение страны F-35. Причиной такого резкого покупного интереса к военной технике стали активизационные процессы на военных площадках мира со стороны Китая и России.

Министр подчеркнул, что укрепление оборонного потенциала в воздухе является наиболее важным заданием для Японии. Известно, что правительство Японии планирует совершить покупку 42 самолетов F-35 у корпорации Lockheed Martin. Токио рассчитывает, что ситуация должна стать спокойнее и Россия может дать согласие на работу японских компаний на островах в рамках особой правовой базы.


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