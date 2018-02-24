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Деятель ДНР призвал Кремль не медлить с признанием ЛДНР

Вчера, 23:45

Председатель правления ОО «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский рассказал о возможном сценарии развития событий на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

Деятель ДНР призвал Кремль не медлить с признанием ЛДНР независимыми республиками. Основатель батальона «Восток» ополчения ДНР Александр Ходаковский негативно высказался в адрес Владимира Путина, который продолжает затягивать процедуру признания автономности Донецкой и Луганской областей Украины.

По его мнению, Кремль должен немедленно поддержать ополченцев и объявить мировому сообществу о независимости ЛДНР. Далее Путин должен направить на территории для основательного укрепления российские военные базы, которые подчеркнут решительность Владимира Владимировича. Обоснования своих претензий к руководству РФ политик разместил в своем Facebook-аккаунте.


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