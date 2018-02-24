Египет и Франция провели военные учения «Клеопатра 2018»

Вчера, 23:10

Франция и Египет продолжают совместное сотрудничество в военной сфере. Официальный представитель ВС Египта 24 февраля подтвердил проведение военных учений с Францией. Операция «Клеопатра-2018» успешно реализована в Красном море.

В Красном море успешно реализована совместная программа учений Франции и Египта. Стороны провели масштабное испытание сил военной техники и профильных специалистов в условиях современности. Кодовым названием деятельности признали «Клеопатра-2018». Информацию о военных сплочениях подтвердил сегодня официальный представитель ВС Египта.

В сообщении подчеркивается важность сотрудничества с Францией, благодаря которому удалось активизировать военно-морские силы Египта. Полученный опыт военные используют в совместной с МВД антитеррористической операции «Синай 2018».