Вчера, 23:05

Правительство РФ прибегло к умалчиванию ситуации с ввезением тяжелых наркотиков в РФ. Евгений Ройзман прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ в Аргентине. Пользователи социальных сетей обеспокоены нарко-скандалом.

В правительстве Российской Федерации не комментируют ситуацию с обнаружением и изъятием кокаина в посольстве России в Аргентине. Однако налаженный канал поставки наркотических средств действительно существует по мнению общественника Евгения Ройзмана. Предварительно сообщается, что в скандальной ситуации замешаны как и дипломаты, так и граждане обеих стран.

К слову, ранее стали известны подробности дела о кокаине в посольстве РФ в Аргентине.

Также мы сообщали о комментариях Сергея Лаврова об изъятии 400 кг кокаина в Аргентине.