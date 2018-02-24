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Четыре СУ-57 уничтожили военных США в Восточной Гуте

Вчера, 21:07

В Сирии продолжается ожесточенное сопротивление сил Башара Асада и союзников США. Четыре Су-57 уничтожили американских военных в Восточной Гуте. Операция успешно стартовала 24 часа назад, потери «повстанцев» массовые и очевидны.

Су-57 произвели атаки на повстанческие отряды союзников Соединенных Штатов. Более суток назад операция получила старт от российского генерала. Предупредив о важном отходе из Восточной Гуты, военный пообещал уничтожение территории в «стиле Грозного». Операция стартовала с участием четырех СУ -57, которые были подкреплены атаками ракет «земля-воздух». Известно об использовании фосфорных боеприпасов.

Вооруженный конфликт стал толчком для Совета безопасности ООН, который выработал для Сирии резолюцию о прекращении огня в Гуте. Однако блокировка от России отбросила все варианты прекращения бомбардировок. Затяжное переписывание документа специалистами ООН стало приговором для Восточной Гуты, которой теперь на карте не существует. Ситуация в Сирии набирает обороты вооруженного конфликта.


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