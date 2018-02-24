VistaNews.ru


ДНР: Украинские силовики пять раз пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Вчера, 21:01

Беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на протяжении месяца пять раз подвергался обстрелу со стороны позиций украинских военных. Об этом сообщили представители самопровозглашённой ДНР.

По словам чиновника «республики», сведения об обстреле ему стали известны из отчёта СММ ОБСЕ за 21 февраля. В документе якобы сказано, что огонь был открыт во время прохождения территории, подконтрольной Украине. В международной организации данный случай пока не подтвердили, однако ранее уже заявляли об обстреле своих дронов со стороны украинских военных. Представитель ДНР назвал такие действия «продуманной тактикой» и призвал международное сообщество повлиять на Киев.

Ранее в ДНР заявили, что над зоной конфликта был обнаружен беспилотник США. В Донецке утверждают, что речь шла о дроне Global Hawk.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.