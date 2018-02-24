ДНР: Украинские силовики пять раз пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Вчера, 21:01

Беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на протяжении месяца пять раз подвергался обстрелу со стороны позиций украинских военных. Об этом сообщили представители самопровозглашённой ДНР.

По словам чиновника «республики», сведения об обстреле ему стали известны из отчёта СММ ОБСЕ за 21 февраля. В документе якобы сказано, что огонь был открыт во время прохождения территории, подконтрольной Украине. В международной организации данный случай пока не подтвердили, однако ранее уже заявляли об обстреле своих дронов со стороны украинских военных. Представитель ДНР назвал такие действия «продуманной тактикой» и призвал международное сообщество повлиять на Киев.

Ранее в ДНР заявили, что над зоной конфликта был обнаружен беспилотник США. В Донецке утверждают, что речь шла о дроне Global Hawk.