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Стали известны подробности дела о кокаине в посольстве РФ в Аргентине

Вчера, 20:50

Стали известны подробности обнаружения чемоданов с кокаином в российском посольстве, которые находится в Аргентине. Посол России Виктор Коронелли подтвердил находку 12 чемоданов с белым порошком. Всего удалось обнаружить 400 кг кокаина.

В Аргентине раскрыт канал поставок наркотических средств в Россию. Это стало возможным после годового отслеживания каналов перевозки кокаина в Москву.

Накануне в посольстве России а Аргентине были найдены 12 чемоданов с наркотиками, которые по весу эквивалентны почти 400 кг. По информации DEITA, эта находка была найдена в декабре 2016 года, а только сейчас удалось полностью раскрыть личности поставщиков и дилеров. Информация по факту произошедшего проверяется на государственном уровне.


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