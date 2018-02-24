«Перебрали со свободой слова»: Политолог расскрыл причину драки Норкина и Суворова

Вчера, 20:32

Инцидент, произошедший в эфире политического ток-шоу на канале НТВ с участием ведущего Андрея Норкина и украинского блогера Дмитрия Суворова, прокомментировал очевидец данных событий, директора Института политических исследований Сергей Марков. По мнению эксперта, российская сторона должна вести более жёсткую политику по отношению к гражданам Украины, приезжающим в Россию.

Конфликт между Норкиным и Суворовым возник на фоне разногласий о происходящем в Донбассе. Ведущий попытался вывести гостя из студии, на что последний ответил рукоприкладством. По словам Маркова, для предотвращения подобных случаев в будущем российская сторона должна ввести более жёсткие правила контроля при пересечении границы для украинцев пусть даже путём ущемления свободы слова, ведь в данной ситуации с этим, по его мнению, "перебрали". В данном отношении политолог призвал брать пример с Польши, где граждан Украины при въезде спрашивают об отношении к Степану Бандере и от ответа зависит сможет ли гражданин посетить страну или нет.

Ранее участник драки Дмитрий Суворов продемонстрировал в социальных сетях полученные во время потасовки синяки и ссадины.