VistaNews.ru


«Перебрали со свободой слова»: Политолог расскрыл причину драки Норкина и Суворова

Вчера, 20:32

Инцидент, произошедший в эфире политического ток-шоу на канале НТВ с участием ведущего Андрея Норкина и украинского блогера Дмитрия Суворова, прокомментировал очевидец данных событий, директора Института политических исследований Сергей Марков. По мнению эксперта, российская сторона должна вести более жёсткую политику по отношению к гражданам Украины, приезжающим в Россию.

Конфликт между Норкиным и Суворовым возник на фоне разногласий о происходящем в Донбассе. Ведущий попытался вывести гостя из студии, на что последний ответил рукоприкладством. По словам Маркова, для предотвращения подобных случаев в будущем российская сторона должна ввести более жёсткие правила контроля при пересечении границы для украинцев пусть даже путём ущемления свободы слова, ведь в данной ситуации с этим, по его мнению, "перебрали". В данном отношении политолог призвал брать пример с Польши, где граждан Украины при въезде спрашивают об отношении к Степану Бандере и от ответа зависит сможет ли гражданин посетить страну или нет.

Ранее участник драки Дмитрий Суворов продемонстрировал в социальных сетях полученные во время потасовки синяки и ссадины.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.